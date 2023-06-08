بعد أكثر من شهر عن إعلان زواجهما.. الفنانة السورية بالفستان الأبيض مع زوجها المخرج الشهير

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للفنانة السورية ربى مأمون من حفل زفافها على المخرج وضاح شاهين، وذلك بعد أكثر من شهر عن إعلان زواجهما.

وخطفت مأمون الأنظار بإطلالة ملكية أنيقة، إذ ارتدت فستانًا أبيض منفوشاً، جاء بقصة صدرعلى شكل قلب، تميَّز بتطريزاته براقة.

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