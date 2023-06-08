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فنون ومشاهير

بعد أكثر من شهر عن إعلان زواجهما.. الفنانة السورية بالفستان الأبيض مع زوجها المخرج الشهير

Lebanon 24
08-06-2023 | 02:00
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور للفنانة السورية ربى مأمون من حفل زفافها على المخرج وضاح شاهين، وذلك بعد أكثر من شهر عن إعلان زواجهما.
وخطفت مأمون الأنظار بإطلالة ملكية أنيقة، إذ ارتدت فستانًا أبيض منفوشاً، جاء بقصة صدرعلى شكل قلب، تميَّز بتطريزاته براقة.
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وأكملت الفنانة إطلالتها المبهرة بطرحة بيضاء من قماش الشيفون الشفاف المُزين بالتطريزات أيضا، علاها تاج جاء أشبه بأشعة شمس.


واعتمدت الفنانة تسريحة شعر مموجة أسدلتها على جانبي كتفيها.



يُشار إلى أن المخرج السوري وضاح شاهين قد أعلن زواجه من مواطنته الممثلة ربى المأمون، عبر منشور شاركه عبر حسابه في "فيسبوك" في الـ30 من شهر نيسان.

واكتفى الثنائي بالإعلان عن زواجهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أي تفاصيل أخرى حول موعد حفل الزفاف أو غير ذلك. (فوشيا)
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