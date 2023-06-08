Advertisement

فنون ومشاهير

مسلسل "الثمن".. هل ينتهي بخلاف صناعه؟

Lebanon 24
08-06-2023 | 04:28
A-
A+
Doc-P-1075426-638218209199263589.png
Doc-P-1075426-638218209199263589.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعلن مسلسل الثمن الذي يجسد بطولته باسل خياط، رزان جمال، نيقولا معوض وسارة أبي كنعان، بعد أيام قليلة، إنتهاء عرض حلقات الموسم الثاني منه.
 
 
وكان الموسم الأول من المسلسل حقق نجاحاً عالياً، لكن الموسم الثاني تعرض للكثير من الإنتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن البعض وجد أن الأحداث  كان بها كثير من المط والتطويل لا داعِ له، كما واجه العمل الكثير من حملات الرفض لنهاية كرم ونهاية قصة حب سارة وزين التي حتى الآن لم تكتمل كما يتوقع الجمهور.
Advertisement
 
 
ويتردد في كواليس العمل أن هناك توتر في العلاقة بين صناعه، مما جعل باسل يعلن عن إستيائه من بعض المشاهد، وهو ما جعل كاتبة المسلسل تدخل بعض التغييرات على المشاهد بينهما في الحلقات الأخيرة من أجل تخفيف التوتر بين فريق العمل.
 
 
"نواعم" حاولت التواصل مع صناع المسلسل للتأكد من هذا الخبر، لكنهم لم ينفوا أو يأكدوا وجود مشكلات خلال التصوير، وإكتفى كل منهما بالصمت عن هذه الأخبار. (نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2023-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:41 | 2023-06-08
05:00 | 2023-06-08
04:48 | 2023-06-08
03:30 | 2023-06-08
03:11 | 2023-06-08
02:00 | 2023-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website