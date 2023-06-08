مسلسل "الثمن".. هل ينتهي بخلاف صناعه؟

يعلن مسلسل الثمن الذي يجسد بطولته باسل خياط، رزان جمال، نيقولا معوض وسارة أبي كنعان، بعد أيام قليلة، إنتهاء عرض حلقات الموسم الثاني منه.



Advertisement وكان الموسم الأول من المسلسل حقق نجاحاً عالياً، لكن الموسم الثاني تعرض للكثير من الإنتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن البعض وجد أن الأحداث كان بها كثير من المط والتطويل لا داعِ له، كما واجه العمل الكثير من حملات الرفض لنهاية كرم ونهاية قصة حب سارة وزين التي حتى الآن لم تكتمل كما يتوقع الجمهور.

ويتردد في كواليس العمل أن هناك توتر في العلاقة بين صناعه، مما جعل باسل يعلن عن إستيائه من بعض المشاهد، وهو ما جعل كاتبة المسلسل تدخل بعض التغييرات على المشاهد بينهما في الحلقات الأخيرة من أجل تخفيف التوتر بين فريق العمل.

"نواعم" حاولت التواصل مع صناع المسلسل للتأكد من هذا الخبر، لكنهم لم ينفوا أو يأكدوا وجود مشكلات خلال التصوير، وإكتفى كل منهما بالصمت عن هذه الأخبار. (نواعم)