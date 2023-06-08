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فنون ومشاهير

مشاهير الوطن العربي يهنئون ماريتا الحلاني بمناسبة زواجها

Lebanon 24
08-06-2023 | 05:00
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هنأ عدد من مشاهير الوطن العربي ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، بمناسبة زواجها من كميل أبي خليل.
 
وعقدت ماريتا زواجها المدني في أبو ظبي، ثم أقامت حفلا ضخما احتفالا بالمناسبة في مزرعة والدها الفنان عاصي الحلاني في الحلانية في البقاع.
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ومن بين الفنانات اللاتي حرصن على تهنئة ماريتا الحلاني بزواجها، الفنانة ماغي بوغصن التي تمنت لها ولزوجها كميل أبي خليل، وأن تكون حياتهما سعيدة ورائعة.
 
ونشرت ماغي عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو ظهر من خلاله ماريتا وكميل أبي خليل وهما يوثقان لحظة زواجهما، وأرفقت ماغي تعليقاً على الفيديو جاء كالتالي.. "ألف مبروك يا حلوة. العمر كلو سوا وتشوفوا إيام حلوة".
كذلك هنأت الفنانة يارا، ماريتا الحلاني، ووصفتها بالعروس الـ "قمر"، كما تمنت لها ولزوجها أن يكون التوفيق والنجاح حليفهما.
 
ونشرت يارا صورة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر".. وعلقت: "شو هالعروس القمريا حياااااتي ما أحلاكم.. ألف ألف مبرووووك الله يبارك حياتكم ويوفقكم ويهنّيكم ويعطيكم إيام حلوه متلكم".
 
بينما فضلت بعض من النجمات أن يهنئن ماريتا الحلاني بزواجها، من خلال تعليقات كتبنها على الصور التي نشرتها ماريتا من حفل زفافها، ومن بين هؤلاء الفنانة ريتا حرب والتي كتبت قائلة "Jamelooo"، بينما اكتفت دارين حداد بوضع رمز تعبيري على هيئة "قلب" لونه أحمر، تعبيراً منها عن مدى حبها وفرحتها بزواج ماريتا.
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