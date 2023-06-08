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فنون ومشاهير

بعد انفصالها عن بيكيه.. أربعة نجوم يلاحقون شاكيرا

Lebanon 24
08-06-2023 | 08:00
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تضاربت التقارير الإعلامية حول شريك النجمة الكلومبية شاكيرا الحقيقي، بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه.
مواقع أميركية عدة ذكرت أن شاكيرا على علاقة رومنسية مع سائق سباقات الفورمولا البريطاني لويس هاميلتون، الأمر الذي دفعها إلى مشاهدة منافسات البطولة حيث حاول النجم الأميركي توم كروز التقرّب منها، قبل مشاهدتها مع هاميلتون في عشاء مع أصدقاء لهما.
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وفي حين ألمحت مواقع أخرى، إلى أن شاكيرا تواعد نجم كرة السلة الأميركي جيمي باتلر، بخاصة أنه يسكن في ميامي حيث انتقلت للعيش مع طفليها من بيكيه.
 
 
الى ذلك، أكّدت صحيفة Marca الإسبانية إنها على علاقة مع "زميل موسيقي" من دون الكشف عن اسمه.
وفي سياق منفصل، أشار موقع La Vanguardia الى أن شاكيرا تبحث عن مربية لمساعدتها في رعاية طفليها براتب يبلغ نحو 2350 دولاراً شهرياً، بالإضافة إلى نفقات السفر. (لها)
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