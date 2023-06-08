لسبب غريب.. معجبو النجمة الشهيرة يرتدون حفاضات في حفلها!

قرر محبو النجمة الأميركية تايلور سويفت ارتداء الحفاضات في حفلها الغنائي الأخير، كي لا يخسروا ثانية واحدة من عرضها الحماسي في جولتها العالمية Eras Tour.



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واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حركة محبي سويفت؛ إذ لفتوا إلى أن الأمر لا يستحق ارتداء حفاضة، خاصة أن الحفل لن يستغرق أكثر من 3 ساعات؛ إذ بإمكانهم احتمال هذه الفترة دون الذهاب إلى المرحاض. وشارك المعجبون صورًا لهم ومقاطع فيديو أثناء ارتدائهم الحفاضات المخصصة للكبار من دون حرج على الإطلاق، إذ شاركت إحدى المستخدمات مقطع فيديو لها تظهر فيه هي وصديقتها وهما تساعدان بعضهما في ارتداء الحفاضات.واستهجن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حركة محبي سويفت؛ إذ لفتوا إلى أن الأمر لا يستحق ارتداء حفاضة، خاصة أن الحفل لن يستغرق أكثر من 3 ساعات؛ إذ بإمكانهم احتمال هذه الفترة دون الذهاب إلى المرحاض.

من جهة أخرى، كان لآخرين رأي آخر، لاسيما أولئك الذين يشعرون بالحاجة للتبول بشكل متكرر والمصابين بالسكري، إذ دافعوا عن قرار الفتاتين في ارتداء الحفاضات، في حال لم يعد بمقدورهن السيطرة على التبول. كما لفتت إحداهن إلى أنها كانت لتتخذ القرار نفسه في حال سنحت لها الفرصة لحضور حفل سويفت.