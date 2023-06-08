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فنون ومشاهير

4 نجوم يلاحقون شاكيرا.. من هم؟

Lebanon 24
08-06-2023 | 23:00
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تضاربت التقارير الإعلامية حول شريك النجمة الكولومبية شاكيرا بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه. وذكرت مواقع أميركية أنها على علاقة رومانسية مع سائق سباقات الفورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون، الأمر الذي دفعها إلى مشاهدة منافسات البطولة حيث حاول النجم الأميركي توم كروز التقرّب منها، قبل مشاهدتها مع هاميلتون في عشاء مع أصدقاء لهما.
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وفي حين ألمحت مواقع أخرى إلى أن شاكيرا تواعد نجم كرة السلة الأميركي جيمي باتلر، بخاصة أنه يسكن في ميامي حيث انتقلت للعيش مع طفليها من بيكيه، أكّدت صحيفة Marca الإسبانية أنها على علاقة مع "زميل موسيقي" من دون الكشف عن اسمه.
المصدر: لها
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