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فنون ومشاهير

معجبو فنانة عالمية يرتدون الحفاضات في حفلها الغنائي! (صورة)

Lebanon 24
09-06-2023 | 02:00
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ارتدى محبو النجمة الأميركية تايلور سويفت الحفاضات في حفلها الغنائي الأخير، كي لا يخسروا ثانية واحدة من عرضها الحماسي في جولتها العالمية Eras Tour.
وشارك المعجبون صورًا لهم ومقاطع فيديو أثناء ارتدائهم الحفاضات المخصصة للكبار دون حرج على الإطلاق، إذ شاركت إحدى المستخدمات مقطع فيديو لها تظهر فيه هي وصديقتها وهما تساعدان بعضهما في ارتداء الحفاضات.
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وفي وقت سابق، قام أحد معجبي تايلر ببيع عبوات بها قطرات من ماء المطر، الذي كان يتساقط بحفل تايلور في مدينة "فوكسبورو" التابعة لولاية ماساتشوستس.
ونشر حساب "أونلي إن بوسطن" Only in Boston الشهير على "إنستغرام" لقطة شاشة لما يبدو أنه منتج معروض للبيع على سوق "فيسبوك" باسم "سلعة مطر من جولة إيراس الخاصة بتايلور سويفت".

وظهرت في الصورة التي عُرِضَت على سوق "فيسبوك" 3 عبوات صغيرة مخصصة لبيع الحشيش ممتلئة بماء مطر نقي، زعم البائع أنه تحصل عليه من الأمطار التي كانت تهطل على حفل تايلور سويفت، الذي أقيم على ملعب "جيليت" متعدد الاستخدام في مدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس الأميركية.

وأشار موقع "بيج 6" المختص بأخبار المشاهير إلى أن البائع عرض العبوة الواحدة من هذا المطر بسعر قدره 250 دولارا أميركيا. (فوشيا)
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