هل ارتبطت شاكيرا بلويس هاميلتون؟

زادت الشائعات التي تطارد النجمة الكولومبية شاكيرا بشأن دخولها في علاقة عاطفية جديدة مع سائق سباق السيارات البريطاني لويس هاميلتون.

إذ تزامنت زيارتها لبرشلونة مع سباق الجائزة الكبرى الإسبانية للفورمولا 1، وبمجرد وصولها إلى برشلونة ذهبت لمشاهدة السباق على حلبة Montmelo، وفق ما أوردت صحيفة Marca الإسبانية.

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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنها ليست المرة الأولى التي ترصد عدسات الكاميرات شاكيرا مع هاميلتون، حيث قضيا وقتاً معاً خلال سباق Miami Grand Prix.



وذهبت شاكيرا وهاميلتون لتناول العشاء بعد السباق، كما انتقلا للإبحار مع مجموعة من الأصدقاء في ميامي بيتش باليوم التالي.

لكن مصادر مقربة من النجمة الكولومبية أكدت أن العلاقة بين شاكيرا وهاميلتون لا تتجاوز الصداقة الجيدة.



وأضافت في تصريحات لمجلة Vanitatis: "شاكيرا وهاميلتون صديقان منذ فترة طويلة، الناس لا يعرفون عدد أصدقاء شاكيرا وكم منهم مشهور، سوف يُفاجأون".



ومنذ انفصال شاكيرا وجيرارد بيكيه والشائعات تطاردها، حيث ارتبط اسمها قبل أشهر قليلة بالممثل الأميركي توم كروز، وكذلك لاعب كرة السلة الأميركي جيمي باتلر، قبل أن يتم نفي الأمر. (فوشيا)