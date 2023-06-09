بفستان قصير جداً.. جورجينا تروّج لمشروع رونالدو الجديد (صورة)

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، حبيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

وظهرت جورجينا مرتدية فستانا قصيرا للغاية باللون الأسود، ووضعت فوقه جاكيت باللون الأسود أيضا، وحذاء طويلا يصل الى الركبة، وتزينت باكسسوارات فارهة، وبيدها قاروة مياه، وعلقت على الصورة: "Pestana CR7 Gran Vía Madrid".

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بدوره، علق رونالدو لاعب النصر السعودي الذي يخطط لأعمال جديدة، على صورة حبيبته بـ "إيموجي".