غضب على مواقع التواصل الإجتماعيّ من إعلاميّة لبنانيّة بارزة... ماذا قالت عن السوريين؟ (فيديو)

طالت موجة من الانتقادات الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات تلفزيونية لها اعتبرها سوريون مسيئة لهم.

واستهجنت الأحمدية خلال لقاء لها على "صوت بيروت انترناشيونال" الخميس، عدم معرفة لاجئ سوري يعمل بائعا في لبنان، بأحد أنواع الحلويات التي طلبتها، وهو "شوكولا مو"!

وقالت إن عدم معرفته بطلبها أدخلهما في سجال انتهى بقول البائع إن لبنان "محافظة سورية".



ولدى سؤالها عن خوف اللاجىء السوري من الرجوع إلى سوريا لظروف أمنية، قالت الأحمدية: "أكيد سيخاف من ترك باريس الشرق والرجوع إلى سوريا لأنه عندما رأى لبنان لم يصدق"، مضيفة أن السوريين يتعلمون قول "بونجور".

عزيزتي #نضال_الأحمدية بالموضوع الاقتصادي معك مية بالمية بلدنا ما بقا يحمل بس شو دخل التفاصيل التانية؟ يعني لنفرض ما في اختلاف ثقافات متل ما قلتي بيصير معليش ياخدوا كهربا ببلاش والخ..؟ ارجوكم لا تضيعوا البوصلة خلينا نركز بنقطة وحدة الا وهي العبء الاقتصادي والديمغرافي. مع محبتي❤️ pic.twitter.com/SASeDTiHCk — Roula Nasr_ ByRoula on youtube (@roulanasr1) June 4, 2023 Advertisement

وسرعان ما انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدلا وغضبا في صفوف السوريين، الذي عبروا عن استيائهم من نضال الأحمدية، التي تعرف بمواقفها المسيئة للسوريين في بلدها.

وفي هذا الإطار، قالت الإعلامية السورية صبا مدور: "عملت في أهم ثلاث محطات عربية وأدرس في أعرق جامعة ببريطانيا ولكن بالحقيقة القدر لم يسمح لي أن أتعرف على الشوكولامو. لكنني أجيد طبخ المامونية الحلبية وحلاوة بشمينا الحمصية وهذه هويتي". (روسيا اليوم)