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فنون ومشاهير

أول تعليق من آل باتشينو حول طفله المنتظر من صديقته الكويتية... ماذا قال؟

Lebanon 24
09-06-2023 | 14:00
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قبل شهر من ولادة طفله الرابع من صديقته الكويتية، بدا الممثل الأميركي آل باتشينو مرهقاً ومتعباً عندما التقطته عدسات الكاميرا مع ابنه أنطون جيمس حين كانا في طريقهما لمشاهدة فيلم Transformers هذا الأسبوع.
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فقد أظهر فيديو تجنب نجم "العراب" البالغ من العمر 83 عاماً الأسئلة المتعلقة بمستقبل علاقته بصديقته نور الفلاح، البالغة 29 عاماً، والتي كشفت أنها حامل بطفله الرابع.

وعند دخول السينما سأله مصور المقطع عن علاقته بصديقته الكويتية، فأجابه: "أنا مع ابني الآن، لذا إذا كنت لا تمانع، فأنا لا أتحدث عن هذه الأشياء حقًا"، وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وعلى الرغم من تجاهل الأسئلة حول علاقته بالفلاح، كشف النجم العالمي هذا الأسبوع أنه "متحمس" بشأن إخماد الشائعات المتعلقة بالحمل وحول مطالبته بإجراء اختبار الحمض النووي وأن صديقته خدعته. (العربية)
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