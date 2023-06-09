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فجر السعيد تتحدث عن منعها من دخول لبنان... هذا ما قالته عن نصرالله وزيارتها لفلسطين

Lebanon 24
09-06-2023 | 08:26
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نفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد وجود ختم إسرائيلي على جواز سفرها في معرض ردّها على مغرّدين في موقع "تويتر" حول أسباب منعها من دخول لبنان أخيراً.

وقالت السعيد إن الأسباب الحقيقية هي مهاجمتها أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، وقالت: "للعلم أنا رحت فلسطين مرتين بدعوة من الرئيس الفلسطيني".
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وأكّدت السعيد في تدوينات أخرى أنها رفضت دخول فلسطين من المعابر الإسرائيلية، مشددةً على زيارتها من الأردن رداً على دعوة من الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين: "عزمني على مطار بن غوريون ورفضت قلتله لن أدخل إلا عن طريق جسر الملك حسين ومن بعدها حطّولي منع دخول". (لها)
 
 
 
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