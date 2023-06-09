ناجي الأسطا "يُعاتب" ناصيف زيتون.. والسبب؟

وجّه الفنان اللبناني ناجي الأسطا عتبه للفنان السوري ناصيف زيتون، بسبب موقف حصل بينهما، مشيراً إلى أن عتبه عليه نابع من محبة واحترام كبيرين.



وقال الأسطا في لقاء تلفزيوني إنه عاتب على زيتون لأنه لم يرد على إشادته به في إحدى البرامج خلال الفترة نفسها، حيث تأخر كثيراً وشكره بعد مدة طويلة، معلقاً: "حكيت عنو بالخير بإحدى البرامج.. ويتوجب على الفنان أن يشارك كلام زميله أو يتصل به ليشكره على ما قاله.. وناصيف لم يفعل ذلك إلا بعد أن شاهدته في أحد الأماكن وحينها شكرني على ما قلته".

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وأضاف، أنه أحب أغنية زيتون الجديدة التي تحمل عنوان "كاراميلا" لكنه لا يقبل أن يغنيها في حال عرضت عليه حالياً، لأنه يريد أن يتوجه إلى الأغنية الكلاسيكية ويبتعد عن الأغاني الصيفية، مشيراً إلى أنها لو عرضت عليه قبل عام يمكن أن يقبل أن يغنيها.