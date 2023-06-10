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فنون ومشاهير

بعدما طلبت من المرأة اللبنانية مناداة زوجها بالفينيقي.. هل تغادر ياسمين عز محطة mbc؟

Lebanon 24
10-06-2023 | 14:00
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ذكرت "نواعم" ان السجال الذي عززته مقدمة البرامج المصرية ياسمين عز أثار مزيداً من التساؤلات حول من يسمح لها أو يراقب المحتوى الذي تقدمه على شاشة "أم بي سي المصرية".

وفي هذا الإطار، قالت المعلومات أن اجتماعاً عقد بين مسؤول المحطة المصرية محمد عبد المتعال ومسؤولين سعوديين سألوا فيه عن المغزى أو المضمون المفترض أن تقدمه المحطة، خصوصاً وأن عز توجه نصائح أشبه بالنكات الكوميدية، كما حصل يوم السبت الماضي عندما طلبت من المرأة اللبنانية مناداة زوجها بالفينيقي، وإلغاء ما يعرف بالتاء المربوطة في الكلمات، ما فتح جبهة من ردود المتابعين، تصدرت من خلالها عز ترند مواقع التواصل، إضافة الى نقل والرد على فيديوهاتها.
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وعُلم أن ادارة التسويق في القاهرة للمحطة هي من يدفع المقدمة الى تقديم هذا المحتوى من أجل كسب نسبة مشاهدة فقط لا غير، خصوصاً وأن المنافسة على المقاطع المستنسخة من البرامج وتحويلها لمواقع التواصل الاجتماعي أصبحت الشغل الشاغل لكل عاملي التسويق والميديا البديلة في المحطات اليوم.
 
ويُقال ان الاجتماع أفضى الى ضرورة إعادة مراقبة المحتوى الذي تقدمه ياسمين عز، واعتبر ذلك بمثابة تحذير وجه الى مدير أو مسؤول المحطة محمد عبد المتعال الذي يشرف بشكل شخصي على محتوى البرامج الذي يُعرض على شاشة سعودية من القاهرة؛ فهل يستجب لهذا الطلب ام تستمر سياسة "خالف تعرف" التي تنتهجها ياسمين عز؟(نواعم)







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