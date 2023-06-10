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فنون ومشاهير
بعد 9 سنوات... فنان لبنانيّ شهير يعود إلى الغناء من هو؟
Lebanon 24
10-06-2023
|
06:12
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أعرب الفنان كارلوس عازار عن سعادته الكبيرة بعودته للغناء من خلال أغنية "كل ما بدقلك"، موجها رسالة شكر لكل الأشخاص الذين دعموه وشاركوه فرحته بصدور الأغنية.
ونشر عازار صورتين له على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، أرفقهما بتعليق شكر فيه كل شخص دعمه، وكتب: "الفرحة ما كملت إلا مع الناس اللي ساعدوني وبمحبتكن وتعليقاتكن الحلوة ع الأغنية.. معكم دايما بوصل لبعيد".
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كما أعرب عن سعادته بالعودة إلى الغناء، الأمر الذي تمناه كثيرا في وقت سابق وقال: "مبسوط من كل قلبي إني رجعت عشت شغف الغناء اللي ما مات بقلبي ولا لحظة". (فوشيا)
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