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فنون ومشاهير

فنانة لبنانيّة تعيش قصّة حبّ جديدة: حاولت الإنتحار عشرات المرّات

Lebanon 24
10-06-2023 | 06:55
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كشفت الفنانة دولي شاهين أنّها تعيش حاليا قصة حب وما زالت تؤمن أنه سر الحياة.

وقالت إنها امرأة عقلانية وعاطفية، وتجد أن وجود العقل ضروري جدا أثناء الحب، حتى يستطيع الإنسان المحافظة على قلبه وحبه.
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وكشفت شاهين أنها لم تكن تحلم مطلقا بصفات فتى أحلامها؛ إذ لم يكن لديها مساحة للتفكير بهذا الأمر، وكانت منهمكة فقط بإيجاد طريقة تتخلص فيها من قيود والدها الشرقي.

وقالت إنها عاشت طفولة قاسية جدا بسبب تعصب والدها، وتحاول جاهدة عدم تذكر تفاصيلها المؤلمة، ولا تتذكر منها سوى الفترة التي نسيت فيها أنوثتها وتحولت فيها لفتى شقي جدا.

وأضافت، أن علاقتها بأهلها لم تكن عظيمة، ووالدها أثَّر فيها أكثر من أمها؛ لأنه كان متسلطا على زوجته وأطفاله؛ إذ تزوجت والدتها بسن مبكرة وأنجبت طفلها الأول بعمر الـ14 عاما فلم تكن ناضجة.

وتابعت، أنها حاولت الانتحار عشرات المرات من أجل دخول الفن والتخلص من قيود والدها، لافتة إلى أنها غير اليوم لا تشعر بحقد تجاهه على العكس تحبه وتحترمه وتقدر مواقفه النابعة من الخوف والحب الكبيرين. (فوشيا)
 
 
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