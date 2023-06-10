بعدما وصفها بالـ "معتوهة".. نضال الأحمدية تتقدم بدعوى ضد الممثل السوري الشهير

تقدم المحامي هاني الأحمدية وكيل الاعلامية نضال الأحمدية بدعوى قدح وذم ضد الممثل السوري معتصم النهار.

وكان النهار قد وصف الأحمدية بالـ "معتوهة" إثر تصريحاتها التي سخرت فيها من اللاجئين السوريين واتهمت بسبببها بالعنصرية.

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وكتب معتصم عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "عليكم قبل كل شيء بالمحطات والإذاعات والإعلاميين الذين يستضيفون هذهِ المعتوهة، إنهم على علم تام بأنها سوف تسيء لشعب كامل (صدقوني) ومع ذلك يقومون باستضافتها وفتح الهواء لها لحصد الترند، ومن ثم يتهربون من المسؤولية بحجة أنهُ رأيها الخاص، شركاء معها بالقذارة".

وكانت الأحمدية قد وجهت، خلال مقابلة على قناة "صوت بيروت إنترناشونال"، اتهامات للاجئين السوريين في لبنان بأنّهم غير متعلمين وجهلة، وهناك فرق كبير في الثقافات بين السوري واللبناني، إذ لا يمكنهما العيش على أرض واحدة.

وقالت: "طلبت في إحدى المرات "شوكولامو" من موظف سوري في مطعم بلبنان، لكنه لم يعرف ما هو الشوكولامو"، ما أثار استغراب الأحمدية التي ردت عليه بعدم وجود مرادف باللغة العربية، لتشرح له معنى المفردة.

وادعت أنّ "اللاجئ السوري لم يعرف المطلوب منه لأنه يرفض تعلم اللهجة اللبنانية، كونه يعتبر لبنان محافظة تابعة لسوريا".

وزعمت الأحمدية أنّ الكهرباء والماء وكل شيء مجاني في لبنان للسوريين "السماء لهم والأرض لهم" حسب وصفها. وتابعت: "لا أقبل أن يبقى السوري في لبنان اتركولي محل إلي".

تصريحات الإعلامية اللبنانية قوبلت بهجوم كبير من إعلاميين وفنانين وكذلك مواطنين سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، مستهجنين تكرار هجومها عليهم حسب قولهم. (اللواء)