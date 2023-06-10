فنان لبناني شهير يعود للغناء بعد انقطاع 9 سنوات.. من هو؟

أعرب الفنان اللبناني كارلوس عازار عن سعادته الكبيرة بعودته للغناء من خلال أغنية "كل ما بدقلك"، موجها رسالة شكر لكل الأشخاص الذين دعموه وشاركوه فرحته بصدور الأغنية.

ونشر كارلوس صورتين له على حسابه الرسمي في إنستغرام، أرفقها بتعليق شكر فيه كل شخص دعمه، وقال: "الفرحة ما كملت إلا مع الناس اللي ساعدوني وبمحبتكن وتعليقاتكن الحلوة ع الأغنية.. معكم دايما بوصل لبعيد".

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وتابع: "مبسوط من كل قلبي إني رجعت عشت شغف الغناء اللي ما مات بقلبي ولا لحظة".





وبارك عدد كبير من متابعي النجم هذه الخطوة، متمنين له المزيد من النجاحات، مثل الفنان السوري سامر المصري الذي علق:" أحلى شبوبية"، فيما ترك رافاييل جبور إيموجي قلب.







وابعتد كارلوس عازار عن الغناء قبل 9 سنوات، عازيا السبب لقلة الدعم من قبل شركات الإنتاج، وصعوبة العمل في الساحة الفنية، حيث قال في أحد اللقاءات: "إن الساحة الفنية غير ملائمة للعمل وتحتاج الكثير من الأموال من أجل تلقي الدعم".



وأضاف: "أنه يستغل موهبته في إحياء الحفلات الخاصة والمهرجانات، ولكن لم يعد يفكر بإصدار أغان، كما يرغب بإثبات نفسه بمجال التمثيل".





وأطلق كارلوس أخيرا أغنية "كل ما بدقلّك" من كلمات منير بو عسّاف وألحان رافاييل جبّور وتوزيع أليكس ميساكيان وميكس وماسترينغ جان بيار بطرس، وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان.



وتأتي هذه الأغنية بعد عدة أغانٍ قديمة أصدرها كارلوس قبل انقطاعه مثل أغنية "يا مجنونة" و"حلو الغرام" و"قصتنا حبينا" و"حبك وريدك" و"قصة وقت". (فوشيا)