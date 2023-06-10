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فنون ومشاهير
الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد تنشر الصور الأولى من حفل زفافها.. هكذا بدت بالأبيض (صور)
Lebanon 24
10-06-2023
|
23:00
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نشرت الشيخة مهرة ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، صور حفل زفافها من الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم، الذي أقيم يوم 27 أيار في قاعة زعبيل في مركز دبي التجاري العالمي.
وجاءت صور الزفاف من خلال مشاركتين كانت الأولى عبارة عن ثلاث صور للعروس في فستانها الأبيض الذي جمع بين الفخامة والبساطة.
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أما المشاركة الثانية فكانت عبارة عن ثلاث صور جمعت الشيخة مهرة بالشيخ مانع أثناء تقطيع كعكة الزفاف المكونة من 7 أدوار، وهي محاطة بديكور فخم وبالزهور.
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وجاء فستان زفاف الشيخة مهرة من توقيع دار ازرا كوتور للأزياء الراقية في دبي مع طرحة طويلة من التل المطرز، وأكملت العروس إطلالتها بمجوهرات من الألماس وساعة الماسية من شوبارد. (سيدتي)
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