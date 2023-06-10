وفاة إعلامية عربية قديرة بعد صراع مع المرض.. من هي؟ (صورة)

توفيت الإعلامية المصرية، فايزة واصف في الساعات الأولى، من صباح اليوم الأحد، وذلك بعد صراع مع المرض.

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وأعلن الخبر ابن شقيقها، محمد توفيق واصف، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله". وأعلن الخبر ابن شقيقها، محمد توفيق واصف، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله".

كما نعاها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عدد كبير من الإعلاميين والكتاب والفنانين، منهم الإعلامي، محمود سعد، والكاتب، يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسيناريست، عبد الرحيم كمال.

وكانت الإعلامية الراحلة قد تخرجت في معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، قد اهتمت طيلة مشوارها الإعلامي الذي امتد لسنوات طويلة، بالقضايا الاجتماعية، على غرار برنامجها "حياتي" الذي قدمته على مدار 36 سنة ورصدت من خلاله بشكل مسلسل درامي، العديد من المشاكل والأزمات الأسرية، واستضافة خبراء اجتماع ونفس، للحديث حول القضية التي طرحت.





ورغم شهرة فايزة، في التليفزيون، إلا أن بدايتها كانت في الإذاعة عام 1963 من خلال برنامج "أغنية اليوم"، ثم انتقلت للتليفزيون وقدمت برنامج "رسائل"، ثم برنامج "حياتي" الذي يعد الأهم في مشوارها وارتبط اسمه بها. (العربي الجديد)