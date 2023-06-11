فنانة مصرية تدافع عن سمكة القرش قاتلة السائح الروسي: جائعة تبحث عن طعام (فيديو)

انتقدت الفنانة المصرية هيدي كرم طريقة التعامل مع سمكة قرش، التي التهمت شاباً روسياً قبالة أحد شواطئ مدينة الغردقة في بمحافظة البحر الأحمر، مبدية تعاطفها مع "القرش" بعد اصطياده والانتقام منه كما لو كان مجرما.

وعلقت كرم على الواقعة مقطع فيديو بثته عبر حسابها بإنستغرام، وقالت: "عشنا أمس لحظات مرعبة وحزينة جدا على السائح الروسي الذي تم الهجوم عليه من سمكة القرش.. الموقف مرعب ومحزن ومؤلم، فليكن الله في عون أهله وأصدقائه".

وأضافت: "قتل القرش ليس حلا، إنها سمكة جائعة وتبحث عن طعام، ومن المؤكد أن هجومها على الإنسان له أسباب أخرى، مثل المراكب المحملة بالماشية خاصة قبل الأعياد، فعندما يموت حيوان على متن تلك المراكب يلقونه في البحر وهذا يتسبب في حالة هيجان للقرش".