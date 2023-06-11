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فنون ومشاهير

مفاجأة في شكل الفنانة الشهيرة الجديد.. خسرت الكثير من وزنها! (صور)

Lebanon 24
11-06-2023 | 11:00
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نشرت النجمة الأردنية صبا مبارك صوراً جديدة لها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام").
 
 
وتألقت صبا بإطلالة "كاجوال" صيفية، كشفت عن رشاقتها و فقدانها الكثير من وزنها.
 
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صبا مبارك



و فنيا، تستعد الفنانة للمشاركة في مسلسل (من قتل نادية) و الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم آسر ياسين، شيرين رضا ، شريف سلامة ومحمد ثروت.
 
صبا مبارك


ومن المقرر أن يحدد المخرج السوري السدير مسعود نجل الفنان غسان مسعود، موعد بدء تصوير المسلسل الأسبوع القادم، لاسيما وأنه من المقرر عرض العمل فى النصف الآخير من العام الجاري على إحدى المنصات الالكترونية. (البوابة)
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