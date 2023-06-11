مفاجأة في شكل الفنانة الشهيرة الجديد.. خسرت الكثير من وزنها! (صور)

نشرت النجمة الأردنية صبا مبارك صوراً جديدة لها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام").

وتألقت صبا بإطلالة "كاجوال" صيفية، كشفت عن رشاقتها و فقدانها الكثير من وزنها.

Advertisement







و فنيا، تستعد الفنانة للمشاركة في مسلسل (من قتل نادية) و الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم آسر ياسين، شيرين رضا ، شريف سلامة ومحمد ثروت. و فنيا، تستعد الفنانة للمشاركة في مسلسل (من قتل نادية) و الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم آسر ياسين، شيرين رضا ، شريف سلامة ومحمد ثروت.