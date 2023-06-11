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فنون ومشاهير

فنان شهير يكشف للمرة الأولى سرّ إصراره على ولادة طفله المتوفى

Lebanon 24
11-06-2023 | 08:00
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حلّ الفنان حازم إيهاب ضيفًا على برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" عبر شاشة cbc، وفاجأ مذيعات البرنامج والجمهور بموهبته في الغناء إلى جانب التمثيل، حيث قدم أغنية "أنا غلطان" للفنان بهاء سلطان بصوت عذب.
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وتحدث أيضا عن وفاة ابنه، مشيرًا إلى أنه أصر على إنجابه على الرغم من أن الأطباء أخبروه بأنه من الصعب شفاؤه ونصحوه وزوجته بإجهاضه.



وتحدث حازم عن التجارب الصعبة التي مر بها في حياته كموت والدته ونجله وتعب زوجته، مشيرًا إلى أن هذه التجارب غيرت فيه الكثير من الأمور. (لها) 
المصدر: لها
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