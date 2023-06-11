ديانا حداد تطلق أغنية "يمك مزاجي"

لبى عدد من نجوم الغناء والتمثيل، دعوة الفنانة ديانا حداد، حيث احتفلوا في حفل خاص، أقامته حداد بمناسبة إطلاق عطرها الجديد، الذي حمل الحرفين الأولين من اسمها (DH)، بالإضافة إلى إطلاقها أغنية جديدة باللهجة العراقية، حملت عنوان "يمك مزاجي"، من كلمات الشاعر فراس الحبيب، وألحان علي صابر، في تعاون جديد يجمعها معه بعد سلسلة النجاحات التي قدماها معاً في الفترة الأخيرة.

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وعن سبب اختيارها هذا التوقيت لدخول عالم الأعمال التجارية، إلى جانب العمل الفني، أكدت ديانا أن الأمر بالنسبة إليها ليس تجارياً أبداً، وإنما فكرة خطرت على بالها كنوع من التواصل مع جمهورها، وقالت: "فنانون ونجوم كثيرون سبق أن قدموا هذه الفكرة، وهي فكرة شائعة وموجودة باستمرار، وأنا وجدت أنه منذ فترة، خاصة بعد جائحة كورونا، لم تكن هناك تجربة إطلاق عطر لفنانين، ولأن المشروع اكتمل معي بعد عامين من العمل عليه، وجدت أنه من المناسب أن أطلقه في هذا التوقيت". (زهرة الخليج)