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فنون ومشاهير

عمرو دياب يحتفل بافتتاح مشروعه العالمي الجديد

Lebanon 24
11-06-2023 | 16:00
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احتفل النجم عمرو دياب، ببدء عمل مشروعه الجديد، حيث شارك رجل الأعمال الإمارتي محمد العبار، لإقامة سلسلة فنادق بدأها بفندق في الساحل الشمالي وآخر بدبي، ثم بعد ذلك الانطلاق إلى عدة مدن أخرى على مستوى الوطن العربي والعالم.
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وحضر حفل الافتتاح عدد كبير من رجال الأعمال والشخصيات العامة وكان على رأسهم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذي يرتبط بعلاقة صداقة مع الهضبة. (لها)       


المصدر: لها
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