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فنون ومشاهير
"كتير هلقد" يغيب هذا الاسبوع.. اليكم ما جرى مع هشام حداد
Lebanon 24
11-06-2023
|
23:00
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أعلنت قناة الـ"MTV"، أنه تم تأجيل تصوير الحلقة الأخيرة من "كتير هلقد" مع فارس الغناء العربي عاصي الحلاني إلى الأسبوع المقبل، بسبب تعرّض الاعلامي هشام حداد إلى وعكة صحية مفاجئة.
وسيكون الحلاني مسك الختام لموسم البرنامج في ٢٠ حزيران الجاري.
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هشام حداد
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