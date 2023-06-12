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فنون ومشاهير
جورج خباز على علاقة حب بنجمة سورية شهيرة.. شوهدا معاً في البترون! (صور)
Lebanon 24
12-06-2023
|
08:00
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ترددت مؤخرا شائعات تفيد بوجود علاقة غرامية تجمع الفنان اللبناني جورج خباز والنجمة السورية كاريس بشار، وفق بعض المصادر الصحفية.
وكان الصحافي إيلي مرعب أول من نشر الأنباء عبر صفحته الرسمية في "تويتر" عبر تغريدة حذفها بعد ساعات، وجاء فيها: ""الحب بالحب "، علاقة حب جديّة ومش بس بمسلسل "النار بالنار" تجمع جورج خباز وكاريس بشار.. صراحة لابقين لبعض".
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وتناقلت مواقع تواصل اجتماعي أخرى الخبر من دون ذكر لاسم الفنانة السورية، إذ نشر الحساب الرسمي لقناة ONE TV، أن جورج خباز يعيش قصة حب مع ممثلة عربية شهيرة، شوهدا معًا في منطقة البترون.
وتفاعل المتابعون مع الخبر، مُشيرين إلى أن الممثلة العربية هي كاريس بشار، التي شاركت خباز في مسلسل "النار بالنار"، الذي عرض في شهر رمضان المنصرم.
ردود أفعال المتابعين
ولفت الكثيرون إلى أنهم شعروا بوجود كيمياء خاصة تجمع الثنائي أثناء تعاونهما في مسلسل "النار بالنار"، خاصة بعد وقوعهما في حب بعضهما البعض رغم المشاكل والخلافات الكبيرة التي جمعتهما.
وقد جمع الثنائي مشهد جريء بعد اعتراف "مريم"، التي تؤدي دورها كاريس بحبها لـ"عزيز"، الذي جسد دوره خباز، حيث قام الأخير بضمها وتقبيلها.
من جهة أخرى، شكك الكثيرون بالخبر إذ رأوا أن تواجد الثنائي معًا إشارة إلى عمل جديد سيجمعهما، خاصة بعد النجاح الذي حققاه في العمل.(البوابة)
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