Advertisement

فنون ومشاهير

جورج خباز على علاقة حب بنجمة سورية شهيرة.. شوهدا معاً في البترون! (صور)

Lebanon 24
12-06-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1076718-638221684579668708.jpg
Doc-P-1076718-638221684579668708.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترددت مؤخرا شائعات تفيد بوجود علاقة غرامية تجمع الفنان اللبناني جورج خباز والنجمة السورية كاريس بشار، وفق بعض المصادر الصحفية.

وكان الصحافي إيلي مرعب أول من نشر الأنباء عبر صفحته الرسمية في "تويتر" عبر تغريدة حذفها بعد ساعات، وجاء فيها: ""الحب بالحب "، علاقة حب جديّة ومش بس بمسلسل "النار بالنار" تجمع جورج خباز وكاريس بشار.. صراحة لابقين لبعض".
Advertisement

وتناقلت مواقع تواصل اجتماعي أخرى الخبر من دون ذكر لاسم الفنانة السورية، إذ نشر الحساب الرسمي لقناة ONE TV، أن جورج خباز يعيش قصة حب مع ممثلة عربية شهيرة، شوهدا معًا في منطقة البترون.

وتفاعل المتابعون مع الخبر، مُشيرين إلى أن الممثلة العربية هي كاريس بشار، التي شاركت خباز في مسلسل "النار بالنار"، الذي عرض في شهر رمضان المنصرم.
 
 
 
 
 
ردود أفعال المتابعين
ولفت الكثيرون إلى أنهم شعروا بوجود كيمياء خاصة تجمع الثنائي أثناء تعاونهما في مسلسل "النار بالنار"، خاصة بعد وقوعهما في حب بعضهما البعض رغم المشاكل والخلافات الكبيرة التي جمعتهما.

وقد جمع الثنائي مشهد جريء بعد اعتراف "مريم"، التي تؤدي دورها كاريس بحبها لـ"عزيز"، الذي جسد دوره خباز، حيث قام الأخير بضمها وتقبيلها.

من جهة أخرى، شكك الكثيرون بالخبر إذ رأوا أن تواجد الثنائي معًا إشارة إلى عمل جديد سيجمعهما، خاصة بعد النجاح الذي حققاه في العمل.(البوابة)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2023-06-12
10:26 | 2023-06-12
08:13 | 2023-06-12
07:41 | 2023-06-12
05:00 | 2023-06-12
03:35 | 2023-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website