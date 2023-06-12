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فنون ومشاهير
جورج كلوني يثير المخاوف بسبب فقدان وزنه.. هل صحته في خطر؟
Lebanon 24
12-06-2023
|
14:00
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قبل أسابيع، أطل النجم العالمي جورج كلوني في حفل جوائز "برنس ترست" بالعاصمة البريطانية، لندن، fرفقة زوجته المحامية أمل علم الدين، وأثار حينها الشكوك بشأن مظهره الهزيل، والمخاوف بخصوص صحته.
ومن الواضح أن الأمر لم ينتهِ عند ذلك الحد، حيث خرجت تقارير تؤكد أن أصدقاء النجم السينمائي، البالغ من العمر 62 عاماً، قلقون جداً عليه، ويعتقدون أنه ربما يتبنى عادات الأكل المقيدة التي تتبعها زوجته، حيث نقلت صحيفة "ماركا"، الإسبانية، على لسان أحد المطلعين القلقين قوله: إن أصدقاء كلوني يشعرون بالقلق من أنه لا يعتني بنفسه بشكل مناسب.
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وأضاف ذلك الشخص المطلع: "كلوني يشعر بضغط كبير، للحفاظ على وزنه ومواكبة أمل، نظراً لأنهما يظهران كثيراً معاً، الإجماع هو أنه يحتاج إلى زيادة الوزن أكثر"، مشيراً إلى أن النجم السينمائي لا يمارس التمارين الرياضية، وليس لديه أي عضلة ليتباهى بها.
وبين ذلك الشخص أن كلوني بحاجةٍ إلى زيادة حجمه، لافتاً إلى أن الممثل وزوجته مهووسان بالنحافة قدر الإمكان.
وقال مصدرٌ آخر إن كلوني وأمل يركزان على الحفاظ على بنية بدنية مثالية للغاية، حيث إن المحامية معروفة بعاداتها الغذائية المقيدة، واستهلاك أطعمة، مثل: البيض المسلوق على الإفطار، والحساء على الغداء، وسلطة الحمص على العشاء، مشيراً إلى أنها، وكلوني، يبدوان محاصرين في سعيهما وراء النحافة المفرطة. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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