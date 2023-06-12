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فنون ومشاهير

رسالة حادة من الإعلامية للفنانة المعروفة: كررت الخطأ مرّتين!

Lebanon 24
12-06-2023 | 16:06
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وجّهت الإعلامية مفيدة شيحة، رسالة حادة لمواطنتها الفنانة حلا شيحة، بعد الحديث عن عودتها إلى الفن مرة أخرى، مؤكدة أن عليها أن تثبت للجمهور أنها عادت هذه المرة عن قناعة.

وقالت شيحة: "الفن مش لعبة وكل الناس عارفة أنك موهوبة، لازم تدي الناس انطباع انك قوية، ويجب أننا نحس أنك راجعة عن اقتناع"، مضيفة: "حلا شيحة فنانة متميزة وجميلة، وعودتها شيء رائع، لكنها كررت الغلط مرتين، الجمهور بعد ما يحبها تروح تعتزل، والكل بيقول أن في حاجة غلط".
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وتوجّهت لحلا شيحة قائلة: "كل الناس عارفة انك طيبة، ولكن جمهورك ومتابعينك محتاجين أنهم يثقوا فيكي، والثقة تحتاج لشخص قوي، ويا صديقتي كل واحد فينا ممكن يعدي بوقت صعب، ومتضيعيش نفسك تاني".
المصدر: فوشيا
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