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فنون ومشاهير

الفنانة الشهيرة تتعرّض لوعكة صحية: الوجع غير محتمل!

Lebanon 24
12-06-2023 | 23:00
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تعرضت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، لوعكة صحية مفاجئة بسبب وجع في أسنانها، أجبرتها على الابتعاد عن جمهورها خلال الأيام القليلة الماضية.
 

وعبر خاصية الستوري في حسابها الرسمي على "إنستغرام"، قالت كرزون إن الأدوية الطبية لم تستطع تخفيف الألم الحاد الذي كانت تشعر به.
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وكتبت: "صباحكم زي قلبكم، غبت كم يوم من كمية الوجع يلي كانت عندي في سني، وجع مش محتمل وللاسف مافي مسكنات قوية لوضعي"، مضيفة: "بس الحمد لله بجهد الدكاترة يلي عندهم ضمير اقدرت اعدي هل كم يوم الصعبين، وبعدني بكمل العلاج بس راح الصعب والحمد لله شكرا كتير غلبتكم معي".
المصدر: فوشيا
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