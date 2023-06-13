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فنون ومشاهير
زوجة الفنان الشهير تؤكد طلاقهما رسمياً.. ما مصير ابنتهما؟
Lebanon 24
13-06-2023
|
02:00
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أكدت سمر أبو شقة طلاقها من الفنان المصري تامر عاشور عقب انتشار أنباء خلال الساعات الماضية حول انفصالهما رسميا، بعد ابتعادهما عن بعضهما لفترة طويلة.
وأضافت أبو شقة في تصريحات صحفية أنها تكن كل الاحترام والتقدير لطليقها، متمنية له التوفيق والنجاح في حياته.
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وبشأن ابنتهما "أيام" التي أنجبتها عام 2019، فقد أوضحت أنها ستبقى معها، لافتة إلى أنها وعاشور لم يضعا خطة لطلاقهما.
وكان الانفصال قد وقع بين الثنائي منذ ثلاث سنوات ولكن من دون طلاق رسمي، وذكرت سمر بأنها كانت تشعر بالخيانة بسبب إعلان تامر عاشور عن خطبته من فتاة تدعى "دارين" وهما متزوجان، مؤكدة بأن الحياة بين الزوجين يجب أن تكون مليئة بالتفاهم والحب.
ومرّ تامر عاشور وسمر أبو شقة بالعديد من المشاكل، حتى تم الطلاق رسميا في هدوء وتكتم بين الأسرتين، قبل أن يتم الإعلان عنه للصحافة.
وأتى انفصال الفنان المصري عن زوجته بعد زواج دام لفترة قصيرة في البداية، حيث تزوج الثنائي نهاية عام 2017، إلا أنهما انفصلا سريعا بعد أقل من شهر.
وصرح عاشور حينها بأن الانفصال جاء بسبب عدم وجود تفاهم بينهما. ثم عادا مجددا في منتصف عام 2018، حينما حضر عاشور وسمر، عقد قران الفنانة شيماء سيف، ثم رزقا بابنتهما الوحيدة "أيام"، قبل أن يدخلا فيما بعد بخلافات ومشاكل بينهما. (فوشيا)
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