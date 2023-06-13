مبلغ ضخم مدى الحياة.. هذه تفاصيل عقد الانفصال بين رونالدو وحبيبته جورجينا

كشفت تقارير صحفية حقيقة المعلومات المتعلقة بانفصال كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز التي انتشرت في الأسبوع الماضي.



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ووفقًا لصحيفة "OkDiario" اتفق الثنائي إذا حدث انفصال رسمي على اتفاقية خاصة/ وتم التصديق على هذه المعلومات من قبل وسائل الإعلام البرتغالية. وحاول الثنائي تكذيب أي نوع من الشائعات حول انفصالهم من خلال حضورهم لأحدث أعمال البرتغاليين في مدريد: "المياه القلوية المعبأة في زجاجات".ووفقًا لصحيفة "OkDiario" اتفق الثنائي إذا حدث انفصال رسمي على اتفاقية خاصة/ وتم التصديق على هذه المعلومات من قبل وسائل الإعلام البرتغالية.

وتابعت الصحيفة، أن العقد تم فيه توضيح كل شيء وأكد أن "كريستيانو وجورجينا متحدين بأطفالهما قبل عقد ما قبل الزواج"، وبمناسبة الحمل الأول لجورجينا كان كلاهما قد قررا التوقيع على اتفاقية لحماية حقوقهم في حالة الانفصال.

وعلى سبيل المثال سيصبح منزل الأسرة تلقائيًا باسم جورجينا مقابل الحصول على معاش تقاعدي قدره 100000 يورو شهريًا مدى الحياة.



وقال البرنامج التلفزيوني البرتغالي "Noite de Estrelas" أن جورجينا ستكون الأم القانونية لإيفا وماتيو توأم كريستيانو رونالدو، لأنها ستظهر كأم (غير بيولوجية) في التسجيل. (جول)