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فنون ومشاهير

أحمد السعدني يوضح حقيقة مرور والده بأزمة صحية

Lebanon 24
13-06-2023 | 11:00
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كشف الفنان أحمد السعدني على هامش حضوره مهرجان "راديو إنرجي للأفضل" في دراما رمضان، وتسلّمه الدرع الخاصة بتكريم والده الفنان الكبير صلاح السعدني عن تطورات الحالة الصحية للأخير، بعد انتشار أخبار عن تدهور حالته الصحية.
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وأكد السعدني أن لا صحة لما تردد عن تدهور صحة والده ومروره بأزمة مرضية، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة، ومطمئناً الجمهور بأنه بخير.

يُذكر أن صلاح السعدني يغيب عن الساحة الفنية منذ أكثر من عشر سنوات، حيث كان آخر أعماله مسلسل "القاصرات"، والذي قدّمه عام 2013، وشاركه في البطولة الفنانات: داليا البحيري ولقاء سويدان ونهال عنبر، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج مجدي أبو عميرة. (لها) 
المصدر: لها
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