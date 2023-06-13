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فنون ومشاهير
كرم بوسين وهاندا آرتشيل وجهاً لوجه هذه المرة
Lebanon 24
13-06-2023
|
14:00
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بدأ كرم بوسين تصوير أولى مشاهده في احداث مسلسل التركي الجديد "إشراقتي" والذي يعود به للمنافسة بالدراما التركية بعد نجاح مسلسله الشهير "أنت إطرق بابي" أمام هاندا آرتشيل والذي كان سبباً في إرتباطهما بقصة حب قوية بعد تصوير العمل قبل عامين تقريباً، وهذه المرة سيكون كرم بوسين وهاندا آرتشيل وجهاً لوجه في موسم درامي واحد بأعمال درامية مختلفة بعد إنفصالهما.
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فقد نشرت المواقع الإلكترونية التركية ما دار بين بطلي مسلسل إشراقتي خلال تصوير أول مشاهد المسلسل بأول يوم؛ إذ قام كرم بنشر ستوري عبر صفحته على الإنستقرام وهو يعاتب شريكته نور حفصه على تأخيرها عن التصوير قائلا"إنتظرتك كثيراً، منذ أول يوم لنا تأخرتِ إذا إستمرينا هكذا سنتجادل كثيرا أنا وأنت".
وكانت حفصة قد قامت بتغيير اللوك الخاص بها قبل تصوير العملإذ لجأت لتغيير لون شعرها ليتناسب مع الشخصية.
والمسلسل الذي سيتم عرضه بالموسم الدرامي الصيفي بتركيا خلال شهر أيلول القادم ينتمي للدراما الكوميدية الرومانسية. ويعني إسم "إشراقتي " الرجل الفاقد وعيه من الحب.
وقد قام كرم وحفصة بتصوير أول بوستر دعائي للعمل، وبمجرد نشره عبر السوشيال ميديا بدأت حملات الهجوم متهمين فريق عمل المسلسل أن البوستر ما هو إلا تقليد للبوستر الشهير لمسلسله أنت إطرق بابي أمام هاندا آرتشيل. (نواعم)
المصدر: نواعم
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