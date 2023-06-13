23
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد نحو عام من المحاكمة العلنية التي شغلت الملايين.. جوني ديب يتلقى تعويضه من طليقته
Lebanon 24
13-06-2023
|
14:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد نحو عام من المحاكمة العلنية التي شغلت الملايين حول العالم، بين نجمي هوليوود جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، دفعت الأخيرة مبلغ المليون دولار الذي كانت تدين به لطليقها إثر المحاكمة.
وكشف مصدر مقرب أن آمبر هيرد دفعت المليون دولار لصالح جوني ديب مؤخرا، وفقما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.
Advertisement
وانتهت المحاكمة التي جرت في فرجينيا لمدة 6 أسابيع، في حزيران 2022، بحكم بتعويض قدره 10.35 مليون دولار ضد هيرد، بتهمة تشويه سمعة ديب من خلال كتابة مقال عام 2018 أشارت فيه إلى نفسها على أنها ضحية عنف منزلي.
كما حكمت المحكمة لهيرد بتعويض قدره مليوني دولار من طليقها.
ووافق ديب (60 عاما) على تسوية القضية في كانون الأول الماضي مقابل مليون دولار، دفعته هذا الشهر شركة تأمين الممثلة.
وقال مصدر مقرب من ديب، إنه سيقسم التعويض بالتساوي بين 5 جمعيات خيرية.
ويبدو أن الدفع هو الفصل الأخير في الطلاق المطول والمعارك القانونية اللاحقة التي استمرت أكثر من 7 سنوات. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
Lebanon 24
إنفجار كبير يهزّ دولة عربيّة
05:44 | 2023-06-13
13/06/2023 05:44:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع
Lebanon 24
الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع
08:00 | 2023-06-13
13/06/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تمّ التخطيط لتفجير السفارة الروسية في لبنان؟
Lebanon 24
هل تمّ التخطيط لتفجير السفارة الروسية في لبنان؟
15:51 | 2023-06-12
12/06/2023 03:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أرزة لبنانية تتسبب بأزمة في مدينة فرنسية.. ما القصة؟
Lebanon 24
أرزة لبنانية تتسبب بأزمة في مدينة فرنسية.. ما القصة؟
06:30 | 2023-06-13
13/06/2023 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
11:44 | 2023-06-13
13/06/2023 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2023-06-13
كرم بوسين وهاندا آرتشيل وجهاً لوجه هذه المرة
11:00 | 2023-06-13
أحمد السعدني يوضح حقيقة مرور والده بأزمة صحية
08:00 | 2023-06-13
الحزن يصيب الوسط الفنيّ... وفاة ممثل شهير في حادث سير مروّع
05:00 | 2023-06-13
أحلام تفاجئ الجميع بتغيّر ملامحها.. هكذا بدت في أحدث ظهور لها (فيديو)
03:56 | 2023-06-13
بأجواء فخمة انابيلا هلال تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ 13 في دبي.. هل تشبهها؟ (فيديو)
03:24 | 2023-06-13
نجمة مسلسل "الثمن" اللبنانية تستمتع بوقتها على البحر بمايوه مُثير.. شاهدوا كيف بدت (صور)
فيديو
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
13/06/2023 22:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
13/06/2023 22:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
Lebanon 24
اعلامية لبنانية ترد على "سطحية" ياسمين عز (فيديو)
08:53 | 2023-06-05
13/06/2023 22:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact