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بعد نحو عام من المحاكمة العلنية التي شغلت الملايين.. جوني ديب يتلقى تعويضه من طليقته

Lebanon 24
13-06-2023 | 14:36
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بعد نحو عام من المحاكمة العلنية التي شغلت الملايين حول العالم، بين نجمي هوليوود جوني ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد، دفعت الأخيرة مبلغ المليون دولار الذي كانت تدين به لطليقها إثر المحاكمة.

وكشف مصدر مقرب أن آمبر هيرد دفعت المليون دولار لصالح جوني ديب مؤخرا، وفقما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.
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وانتهت المحاكمة التي جرت في فرجينيا لمدة 6 أسابيع، في حزيران 2022، بحكم بتعويض قدره 10.35 مليون دولار ضد هيرد، بتهمة تشويه سمعة ديب من خلال كتابة مقال عام 2018 أشارت فيه إلى نفسها على أنها ضحية عنف منزلي.

كما حكمت المحكمة لهيرد بتعويض قدره مليوني دولار من طليقها.
 
ووافق ديب (60 عاما) على تسوية القضية في كانون الأول الماضي مقابل مليون دولار، دفعته هذا الشهر شركة تأمين الممثلة.

وقال مصدر مقرب من ديب، إنه سيقسم التعويض بالتساوي بين 5 جمعيات خيرية.

ويبدو أن الدفع هو الفصل الأخير في الطلاق المطول والمعارك القانونية اللاحقة التي استمرت أكثر من 7 سنوات. (سكاي نيوز عربية) 
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