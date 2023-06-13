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فنون ومشاهير

بعد أنباء عن علاقة حب تجمعه بالممثلة السورية كاريس بشار: أول تعليق لجورج خباز.. هذا ما قاله

Lebanon 24
13-06-2023 | 23:29
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بعد انتشار أنباء عن وجود علاقة حب بينه وبين الممثلة السورية كاريس بشار التي شاركته في بطولة مسلسل "النار بالنار" خلال شهر رمضان الماضي، علّق الممثل جورج خباز على الأمر.

وأكد خباز خلال حديث صحافي على الصداقة المتينة التي تجمعه بالممثلة السورية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حقّقاه خلال السباق الرمضاني.
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وقال ضاحكا: "أنا متواجد في تونس للعمل. يا ريت الأخبار صحيحة. أنا على علاقة صداقة متينة مع كاريس".

وكان الحساب الرسمي لقناة "وان تي في" قد نشر خبر دخول خباز في علاقة غرامية دون ذكر اسم كاريس بشار، وجاء في المنشور: "علمت مصادر تلفزيون وان أن قصة حبّ تجمع الفنان جورج خباز وممثلة عربية شهيرة، حيث شوهدا معًا في منطقة البترون"، لتتم الإشارة من قبل المتابعين إلى أن المقصودة كاريس بشار.

كما أضافوا أنهم شعروا بوجود كيمياء مميزة تجمعهما أثناء تعاونهما في مسلسل "النار بالنار"، خاصة بعد وقوعهما في حب بعضهما رغم المشاكل والخلافات الكبيرة التي جمعتهما.(فوشيا)




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