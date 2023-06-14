انتشار تسجيل صوتي نادر للسيدة فيروز .. هذا ما قالته عن سوريا (فيديو)

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انتشر تسجيل صوتي "نادر" للسيدة فيروز عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر حديث المتابعين.وقالت فيروز في التسجيل المنسوب اليها: "سوريا هي بلدي التاني و هي يلي ربتني على الحب .. كل سنة عندي وقت معين لحتى زور الشام و أعطيها أكتر ما عندي ."و تابعت: "سوريا هي يلي كانت مرافقتني بكل حب ، مشان هيك لما بظهر على مسارح سورية بسبب محبتهن و دعمهن لالي ، و أنا ما بقول شي جديد إلا من خلالن هنن."(الجديد)