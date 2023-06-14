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فنون ومشاهير
فنانة لبنانيّة صاحبة صوت رائع تنفصل عن زوجها... تُسافر لأميركا وتعيش قصّة حبّ جديدة
Lebanon 24
14-06-2023
|
05:30
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أفادت "وان" أنّ فنانة لبنانيّة صاحبة صوت رائع، إنفصلت عن زوجها بتكتّم شديد، وتسافر لأميركا بين فترة وأخرى لقضاء فترة استراحة هناك.
وقالت مصادر "وان" إنّ الفنانة تعيش قصة حبّ جديدة، وهي تمضي قدماً للخروج من زواجها السابق.
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