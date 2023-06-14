فنانة لبنانيّة صاحبة صوت رائع تنفصل عن زوجها... تُسافر لأميركا وتعيش قصّة حبّ جديدة

أفادت "وان" أنّ فنانة لبنانيّة صاحبة صوت رائع، إنفصلت عن زوجها بتكتّم شديد، وتسافر لأميركا بين فترة وأخرى لقضاء فترة استراحة هناك.

وقالت مصادر "وان" إنّ الفنانة تعيش قصة حبّ جديدة، وهي تمضي قدماً للخروج من زواجها السابق.