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فنون ومشاهير

الفنان الشهير في ظهور نادر يتكئ على عصا ويمشي بصعوبة (صور)

Lebanon 24
14-06-2023 | 08:00
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حرص النجم يحيى الفخراني على تقديم واجب العزاء في الموسيقار أشرف أبو زيد، شقيق الفنان كريم أبو زيد.

وحضر النجم المصري إلى المسجد لتقديم واجب العزاء، لكنه أثار قلق محبيه عليه بعد ظهوره متكئاً على عصا ويمشي بصعوبة ويحتاج الى من يسانده في التنقل، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين الجمهور للاطمئنان على حالته الصحية.
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وفي ظهور نادر، مشى الفخراني بصعوبة وهو يتكئ من جهة على العصا، ومن الجهة الثانية يسانده شاب، ورغم صعوبة مشيته وظهور علامات التقدّم في السنّ على ملامحه، بدا الفخراني مبتسماً وفي غاية الهدوء. (لها) 



المصدر: لها
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