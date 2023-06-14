27
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
28
o
النبطية
27
o
زحلة
29
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الفنان الشهير في ظهور نادر يتكئ على عصا ويمشي بصعوبة (صور)
Lebanon 24
14-06-2023
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حرص النجم يحيى الفخراني على تقديم واجب العزاء في الموسيقار أشرف أبو زيد، شقيق الفنان كريم أبو زيد.
وحضر النجم المصري إلى المسجد لتقديم واجب العزاء، لكنه أثار قلق محبيه عليه بعد ظهوره متكئاً على عصا ويمشي بصعوبة ويحتاج الى من يسانده في التنقل، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين الجمهور للاطمئنان على حالته الصحية.
Advertisement
وفي ظهور نادر، مشى الفخراني بصعوبة وهو يتكئ من جهة على العصا، ومن الجهة الثانية يسانده شاب، ورغم صعوبة مشيته وظهور علامات التقدّم في السنّ على ملامحه، بدا الفخراني مبتسماً وفي غاية الهدوء. (لها)
المصدر: لها
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
Lebanon 24
هذا ما ستشهده "كهرباء لبنان" بعد فترة
11:44 | 2023-06-13
13/06/2023 11:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن لقاء الأسد - عون.. هذا ما قيل عن برّي!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن لقاء الأسد - عون.. هذا ما قيل عن برّي!
15:13 | 2023-06-13
13/06/2023 03:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن علاقة حب تجمعه بالممثلة السورية كاريس بشار: أول تعليق لجورج خباز.. هذا ما قاله
Lebanon 24
بعد أنباء عن علاقة حب تجمعه بالممثلة السورية كاريس بشار: أول تعليق لجورج خباز.. هذا ما قاله
23:29 | 2023-06-13
13/06/2023 11:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة لبنانية.. إكتشفوا ما تشتريه لكم الآن
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة لبنانية.. إكتشفوا ما تشتريه لكم الآن
14:28 | 2023-06-13
13/06/2023 02:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد كلام باسيل عن "الحزب".. هكذا ردّت مصادر "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
بعد كلام باسيل عن "الحزب".. هكذا ردّت مصادر "الثنائي الشيعي"
12:25 | 2023-06-13
13/06/2023 12:25:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:48 | 2023-06-14
أوّل فيديو لماريتا الحلاني من المالديف... هكذا تمضي شهر العسل مع زوجها هناك
05:30 | 2023-06-14
فنانة لبنانيّة صاحبة صوت رائع تنفصل عن زوجها... تُسافر لأميركا وتعيش قصّة حبّ جديدة
05:00 | 2023-06-14
انتشار تسجيل صوتي نادر للسيدة فيروز .. هذا ما قالته عن سوريا (فيديو)
02:50 | 2023-06-14
بعد غياب.. طليقة وائل كفوري تظهر من جديد وجمالها حديث الجمهور (صورة)
02:04 | 2023-06-14
ممثل لبناني شهير يُفاجئ الجمهور.. ظهر عاري الصدر ويضع قرطاً في أذنيه (صور)
23:29 | 2023-06-13
بعد أنباء عن علاقة حب تجمعه بالممثلة السورية كاريس بشار: أول تعليق لجورج خباز.. هذا ما قاله
فيديو
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
14/06/2023 17:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
14/06/2023 17:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
14/06/2023 17:03:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact