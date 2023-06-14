الفنان الشهير في ظهور نادر يتكئ على عصا ويمشي بصعوبة (صور)

حرص النجم يحيى الفخراني على تقديم واجب العزاء في الموسيقار أشرف أبو زيد، شقيق الفنان كريم أبو زيد.



وحضر النجم المصري إلى المسجد لتقديم واجب العزاء، لكنه أثار قلق محبيه عليه بعد ظهوره متكئاً على عصا ويمشي بصعوبة ويحتاج الى من يسانده في التنقل، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين الجمهور للاطمئنان على حالته الصحية.

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