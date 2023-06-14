كيفانش تاتليتوغ يشبع هوايته بمليون ليرة تركية

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بعد نجاحهما كثنائي في مسلسل العائلة الذي إنتهى أبطاله من تصوير مشاهد الموسم الأول منه قبل أيام، يبدو أن هناك نجاحاً جديداً يجمع الثنائي كيفانش تاتليتوغ وساريناي ساريكايا.إذ يبدو أن لقب الأفضل سيرافق بطلي مسلسل العائلة هذا العام؛إذ تم إختيار كيفانش تاتليتوغ كأفضل وجه إعلاني فئة الرجال لعام 2023 كما حصلت ساريناي ساريكايا على لقب افضل وجه إعلاني تجاري لفئة النساء لهذا الموسم أيضاً، وذلك لإحدى الماركات الشهيرة للأزياء في تركيا.وكان قد إنتشر مؤخراً عبر المواقع التركية أن كيفانش قام بشراء فرن خاص به بقيمة مليون و600 ألف ليرة تركية ليشبع هواية الطبخ التي إشتهر بها أخيراً وقام بدراسة كل ما يخص هذه الموهبة خلال الفترة الماضية.موسم رائعوكانت ساريناي ساريكيا قد صرحت في آخر لقاء تليفزيوني لها عبر الشاشات التركية أنها لا تعلم موعد تصوير الموسم الثان من العمل ولكنها وعدت الجمهور بانه سيكون موسم رائع كثيراَ.وبسؤالها عن شائعة حصولها هي وبطل المسلسل كيفانش تاتليتوغ على نصف أجرهما قبل بداية التصوير، نفت ساريناي هذه الشائعة تماماً وإستاءت من سؤال الصحفي ووجهت له اللوم على مثل هذه النوعية من الأسئلة.وأكدت ساريناي بتصريحاتها أن مسرحيتها الشهيرة آليس قد إنتهت، ولكنها ترى أن الغناء والرقص هما أكثر ما تحب ممارسته في حياتها. (نواعم)