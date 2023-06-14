26
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
كيفانش تاتليتوغ يشبع هوايته بمليون ليرة تركية
Lebanon 24
14-06-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد نجاحهما كثنائي في مسلسل العائلة الذي إنتهى أبطاله من تصوير مشاهد الموسم الأول منه قبل أيام، يبدو أن هناك نجاحاً جديداً يجمع الثنائي كيفانش تاتليتوغ وساريناي ساريكايا.
إذ يبدو أن لقب الأفضل سيرافق بطلي مسلسل العائلة هذا العام؛إذ تم إختيار كيفانش تاتليتوغ كأفضل وجه إعلاني فئة الرجال لعام 2023 كما حصلت ساريناي ساريكايا على لقب افضل وجه إعلاني تجاري لفئة النساء لهذا الموسم أيضاً، وذلك لإحدى الماركات الشهيرة للأزياء في تركيا.
Advertisement
وكان قد إنتشر مؤخراً عبر المواقع التركية أن كيفانش قام بشراء فرن خاص به بقيمة مليون و600 ألف ليرة تركية ليشبع هواية الطبخ التي إشتهر بها أخيراً وقام بدراسة كل ما يخص هذه الموهبة خلال الفترة الماضية.
موسم رائع
وكانت ساريناي ساريكيا قد صرحت في آخر لقاء تليفزيوني لها عبر الشاشات التركية أنها لا تعلم موعد تصوير الموسم الثان من العمل ولكنها وعدت الجمهور بانه سيكون موسم رائع كثيراَ.
وبسؤالها عن شائعة حصولها هي وبطل المسلسل كيفانش تاتليتوغ على نصف أجرهما قبل بداية التصوير، نفت ساريناي هذه الشائعة تماماً وإستاءت من سؤال الصحفي ووجهت له اللوم على مثل هذه النوعية من الأسئلة.
وأكدت ساريناي بتصريحاتها أن مسرحيتها الشهيرة آليس قد إنتهت، ولكنها ترى أن الغناء والرقص هما أكثر ما تحب ممارسته في حياتها. (نواعم)
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة جديدة عن لقاء الأسد - عون.. هذا ما قيل عن برّي!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن لقاء الأسد - عون.. هذا ما قيل عن برّي!
15:13 | 2023-06-13
13/06/2023 03:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة صاحبة صوت رائع تنفصل عن زوجها... تُسافر لأميركا وتعيش قصّة حبّ جديدة
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة صاحبة صوت رائع تنفصل عن زوجها... تُسافر لأميركا وتعيش قصّة حبّ جديدة
05:30 | 2023-06-14
14/06/2023 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن علاقة حب تجمعه بالممثلة السورية كاريس بشار: أول تعليق لجورج خباز.. هذا ما قاله
Lebanon 24
بعد أنباء عن علاقة حب تجمعه بالممثلة السورية كاريس بشار: أول تعليق لجورج خباز.. هذا ما قاله
23:29 | 2023-06-13
13/06/2023 11:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات تدور بين الجيش ومسلّحين في محيط مستشفى.. بالتفاصيل إليكم ما يجري في بعلبك (فيديو)
Lebanon 24
إشتباكات تدور بين الجيش ومسلّحين في محيط مستشفى.. بالتفاصيل إليكم ما يجري في بعلبك (فيديو)
09:29 | 2023-06-14
14/06/2023 09:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة لبنانية.. إكتشفوا ما تشتريه لكم الآن
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 ألف ليرة لبنانية.. إكتشفوا ما تشتريه لكم الآن
14:28 | 2023-06-13
13/06/2023 02:28:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:02 | 2023-06-14
قريباً... الفنان المثير للجدل يحيي حفلاً في بيروت
09:48 | 2023-06-14
أوّل فيديو لماريتا الحلاني من المالديف... هكذا تمضي شهر العسل مع زوجها هناك
08:00 | 2023-06-14
الفنان الشهير في ظهور نادر يتكئ على عصا ويمشي بصعوبة (صور)
05:30 | 2023-06-14
فنانة لبنانيّة صاحبة صوت رائع تنفصل عن زوجها... تُسافر لأميركا وتعيش قصّة حبّ جديدة
05:00 | 2023-06-14
انتشار تسجيل صوتي نادر للسيدة فيروز .. هذا ما قالته عن سوريا (فيديو)
02:50 | 2023-06-14
بعد غياب.. طليقة وائل كفوري تظهر من جديد وجمالها حديث الجمهور (صورة)
فيديو
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
14/06/2023 19:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
14/06/2023 19:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
14/06/2023 19:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact