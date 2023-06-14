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فنون ومشاهير
جوني ديب بتبرع بأموال قضيته ضد آمبر هيرد
Lebanon 24
14-06-2023
|
14:00
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تلقى النجم العالمي جوني ديب، بشكل رسمي، تعويض تسوية القضايا بينه وبين طليقته آمبر هيرد، والذي بلغت قيمته مليون دولار، دفعته شركة التأمين الخاصة بالنجمة العالمية.
يأتي استلام جوني ديب للتعويض الخاص به بعد عام كامل من انتهاء محاكمة التشهير، التي أدينت فيها آمبر هيرد، وألزمتها بدفع تعويضات لطليقها بقيمة 10 ملايين دولار، بتهمة تشويه سمعة ديب من خلال كتابة مقال عام 2018، أشارت فيه إلى نفسها على أنها ضحية عنف منزلي، لكن تم تخفيضها في تسوية بينهما إلى مليون دولار فقط، وذلك بعد محاكمة أجريت في ولاية فرجينيا على مدار 6 أسابيع، في 2022.
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وفي قرار مفاجئ من النجم العالمي جوني ديب، قرر التخلص من الأموال التي تلقاها من قبل شركة تأمين آمبر هيرد، والتبرع بها بالتساوي لـ5 جمعيات خيرية، بواقع 200 ألف دولار لكل جمعية.
وتبرع جوني ديب للجمعيات التي تساعد الأطفال المرضى، الذين يعانون أمراضاً تهدد الحياة، والتي توفر السكن للمجتمعات المحرومة، بالإضافة إلى الحفاظ على النظم البيئية والبيئات الطبيعية على مستوى العالم. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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