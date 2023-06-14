قريباً... الفنان المثير للجدل يحيي حفلاً في بيروت

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يحيي الفنان المصري حسن شاكوش حفلة غنائية كبيرة في Kult بيروت، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يوم الأحد 2 تموز.وهذه ليست الزيارة الأولى لشاكوش إلى لبنان، إنما زاره في محطات مختلفة حيث أحيا حفلات عديدة.