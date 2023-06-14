الموت يُحزن هذا الفنان.. قريبه قُتِلَ على يدّ "مجرم": "قلبي يوجعني"

فُجع الفنان وعازف العود العراقي نصير شمه بوفاة حفيد شقيقته علي هيثم البالغ من العمر 13 عاماً.

وعبّر شمه عن أسفه لموت علي بتغريدة شرح فيها أسباب الوفاة سائلاً: ما العقاب الذي يجب ان يناله هذا المجرم ؟

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وجاء في التغريدة:

"اليوم فُجعتُ بخبر مؤلم موجع ومرعب..

توفي علي هيثم حفيد اختي (١٣ سنة) ووفاته ليست عادية، خرج مع والده الى متجره بعد ان نال شهادته بتفوق واخذ اجازته من المدرسة.

بسبب تلاسن في الشارع لا علاقة له به هاجم (شخص) لا اعرف ان كانت صفة شخص تمثله فعلا هاجم المتجر بشاحنته ودخل وقتل ..

قلبي يوجعني، أتألم على هذه الطفولة كما أتألم على حال وطن تُداس فيه الأرواح بخفة..

اتساءل ما العقاب الذي يجب ان يناله هذا المجرم ؟ ما العقاب الذي من الممكن ان يشكّل رادعا لغيره؟ ما الدروس التي يجب ان يتعلمها غيره؟

بكيتُ. ولا اريد ان ارى مزيدا من الدموع في حوادث يقوم بها مجرم مستهتر آخر".