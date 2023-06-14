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فنون ومشاهير

بعد التعليقات البذيئة.. ماذا طلبت العارضة المشهورة من متابعيها؟

Lebanon 24
14-06-2023 | 23:00
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طلبت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر من محبيها ومتابعيها التوقف عن إرسال تعليقاتهم السلبية وحملات التنمر المستمرة على سيلينا غوميز.

وقالت هايلي عبر منشور على حسابها عبر "إنستغرام": "إذا تركتم تعليقات بذيئة أو وقحة نيابة عني على منشورات أي شخص، فاعلموا أنني لا أريد ذلك، ولن أدعم أو أتغاضى عن التعليقات البغيضة أو اللئيمة أو السيئة".
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وتابعت زوجة النجم الكندي جاستن بيبر: "القيام بذلك لا يدعمني. إذا كنت تشارك في مثل هذا الفعل، فاعلم أنني لا أود أن أكون جزءًا من هذه الثقافة، من فضلكم كونوا لطفاء أو لا تقولوا شيئًا".
المصدر: فوشيا
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