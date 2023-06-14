بعد التعليقات البذيئة.. ماذا طلبت العارضة المشهورة من متابعيها؟

طلبت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر من محبيها ومتابعيها التوقف عن إرسال تعليقاتهم السلبية وحملات التنمر المستمرة على سيلينا غوميز.



وقالت هايلي عبر منشور على حسابها عبر "إنستغرام": "إذا تركتم تعليقات بذيئة أو وقحة نيابة عني على منشورات أي شخص، فاعلموا أنني لا أريد ذلك، ولن أدعم أو أتغاضى عن التعليقات البغيضة أو اللئيمة أو السيئة".

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وتابعت زوجة النجم الكندي جاستن بيبر: "القيام بذلك لا يدعمني. إذا كنت تشارك في مثل هذا الفعل، فاعلم أنني لا أود أن أكون جزءًا من هذه الثقافة، من فضلكم كونوا لطفاء أو لا تقولوا شيئًا".