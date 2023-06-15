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فنون ومشاهير

بعد الأخبار عن علاقة حب تجمعها بجورج خباز.. شاهدوا أول ظهور للممثلة السورية كاريس بشار (صور)

Lebanon 24
15-06-2023 | 02:35
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نشرت الممثلة السورية كاريس بشار صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وتألقت بشار بفستان أخضر اللون طويل كالعباءة.

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال الممثلة السورية.

وكانت انتشرت مؤخرا أنباء عن وجود علاقة حب بين بشار والممثل اللبناني جزرج خباز الذي شاركها في بطولة مسلسل "النار بالنار" خلال شهر رمضان الماضي.
 
ونفى خباز الأمر، وأكد خلال حديث صحافي على الصداقة المتينة التي تجمعه بالممثلة السورية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حقّقاه خلال السباق الرمضاني.
 
وقال ضاحكا: "أنا متواجد في تونس للعمل. يا ريت الأخبار صحيحة. أنا على علاقة صداقة متينة مع كاريس".
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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