بعد الأخبار عن علاقة حب تجمعها بجورج خباز.. شاهدوا أول ظهور للممثلة السورية كاريس بشار (صور)

نشرت الممثلة السورية كاريس بشار صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وتألقت بشار بفستان أخضر اللون طويل كالعباءة.



وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال الممثلة السورية.



وكانت انتشرت مؤخرا أنباء عن وجود علاقة حب بين بشار والممثل اللبناني جزرج خباز الذي شاركها في بطولة مسلسل "النار بالنار" خلال شهر رمضان الماضي.

ونفى خباز الأمر، وأكد خلال حديث صحافي على الصداقة المتينة التي تجمعه بالممثلة السورية خاصة بعد النجاح الكبير الذي حقّقاه خلال السباق الرمضاني.