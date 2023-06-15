بأجواء رومنسية.. زوجة الممثل طوني عيسى تحتفل بعيد ميلاده (صور)

احتفلت زوجة الممثل طوني عيسى، أمونة عيد، بعيد ميلاده، بكلمات مؤثرة متمنية أن يديمهما الله مع بعضهما، ويمده بالسعادة الدائمة.



ونشرت عيد عبر حسابها في "إنستغرام" صورة تجمعها بزوجها وهما يقطعان قالب الحلوى مع بعضهما، والذي ظهر على هيئة مكعبات.

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ووثقت أيضا عبر خاصية الستوري لحظة احتفال زوجها طوني عيسى بعيد ميلاده، إذ ظهر في غاية السعادة وهو يغني ويتوجه بالكلمات لعائلته، ليقوم بعدها بتقطيع قالب الحلوى.



كما رد عيسى على زوجته من خلال تعليقه على المنشور ذاته، قائلا: "حبيبة قلبي وروحي وعمري، الله ما يحرمنا من بعض، بحبك".(فوشيا)



