بسبب مرض والدتها.. نجوى كرم تبكي على المسرح شاهدوا الفيديو

أحيَّت الفنانة نجوى كرم حفلًا غنائيًا خيريًا في الكويت.



وفي لحظة مؤثرة وعاطفية، تحدثت كرم عن تجربتها القاسية مع مرض والدتها، موجهة رسالة عاطفية لجمهور حفلها الخيري، وقدمت شكر خاص لجمعية "سند" الخيرية، التي وقفت إلى جانبها في محنتها، لافتةً إلى أن كل إنسان يعاني من وجع ليختبر إيمانه.



وقالت كرم بتأثر: "بشكر جمعية سند الكريمة إنو كانوا واقفين حدي وقفت كبار ووقفت إنسانية، أنا شخصيًا ما كنت مصدقة إنو في بعد بالدني ناس بقدروا يمدوا إيدن لناس ويقولوا إنو إحنا بعد معكن، في هي اللحظة بالوجع يلي احنا كنا عايشين فيه مع والدتي، حسيت إنو ربنا بعتلي ناس".



وأضافت نجوى أنه بفضل إيمانها بالله ومساعدة الناس، والأمل الذي تشبثت به في شفاء والدتها الكبيرة في السن، استطاعت الأخيرة الوقوف على قدميها مجددًا والعلاج من مرضها.

كلمه نجوى كرم عن جمعيه سند ولحظات مؤثرة تشارك فيها الحضور تجربة مرض والدتها 🙏#نجوى_كرم_في_الكويت @najwakaram pic.twitter.com/PZd0fkiFdX — ET بالعربي (@ETbilArabi) June 14, 2023 Advertisement

وقدَّمت كرم باقة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة وسط تفاعل الجمهور وهتافاتهم، من بينها: "شغل موسيقى"، "وخليني شوفك"، و"كاريزما"، و"أنا بتنفس غرام "، كما قدَّمت كرم موال كويتي على خشبة المسرح.(البوابة)



