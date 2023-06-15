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فنون ومشاهير

هل تذكرون نجمة "ستار أكاديمي" صوفيا المريخ؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد اعتزالها الفن (صورة)

Lebanon 24
15-06-2023 | 04:29
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للمرة الأولى، كشفت المغربية صوفيا المريخ، خرّيجة الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي" في عام 2003، عن وجه ابنتها اللالا نجاة على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما حرصت طوال السنوات الماضية على إخفائه.
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وتشارك المريخ جمهورها بتفاصيل حياتها عبر "انستغرام"، حيث تنشر بين الحين والآخر صوراً من يومياتها، منذ اعتزالها الفن عام 2013 عقب زواجها من رجل أعمال مغربي في العاصمة الرباط، بعدما كانت في وقت سابق تحضّر لألبومها الغنائي الثاني مع شركة إنتاج فرنسية، ولكنّها علّقت كل نشاطاتها وتركّز اهتمامها اليوم على عائلتها.

وكان آخر أعمال صوفيا المريخ المصوّرة، أغنية "تهواك"، بالإضافة إلى ديو جمعها مع الفنّان جارمين جاكسون شقيق النجم الراحل مايكل جاكسون.(لها)

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