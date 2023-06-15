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فنون ومشاهير

خلاف بين سيرين عبد النور وشقيقتها سابين نحاس.. ماذا جرى بينهما؟

Lebanon 24
15-06-2023 | 04:43
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انتشرت مؤخرا أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خلاف قد يكون وقع بين الفنانة سيرين عبد النور وشقيقتها سابين نحاس.

اذ لاحظ المتابعون ان سيرين وشقيقتها ألغيا متابعة بعضهما البعض عبر انستغرام، وقد يكونا حظرتا بعضهما، اذ لا تظهر تعليقات اي منهما عند الاخرى.
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ولم تظهر اي تفاصيل الى العلن حول طبيعة ما قد يكون حصل بين الشقيقتين.(الجديد)

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