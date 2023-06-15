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فنون ومشاهير

إليسا: القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة.. هذا ما أعلنته

Lebanon 24
15-06-2023 | 05:40
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أعلنت الفنانة إليسا إنصاف القضاء لها بقضيتها ضد شركة "وتري" كاتبة عبر "تويتر": "القضاء بينتصر لحقي مرة جديدة من خلال قاضي نزيه وشريف ما تأثر بأي ضغط إسمو رالف كركبي" .

وتابعت "قرار جديد بيأكد إنو الشركة اللي تعدّت على حقوقي منّا الموزع الحصري مثل ما عم تدّعي وترسل تهديدات للشركات والأهّم حطّ القضاء هيدي الشركة عند حدّا".
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وجاء في فقرة القرار الذي شاركته اليسا "منع شركة وتري من الاستفادة من العائدات لأغنيتي "من أول دقيقة" و "أنا وبس" وبأنها لم تعد هي الموزع الحصري للجهة المستدعية وإبلاغ ذلك لعدة منصات على الأنترنت".

وشكرت اليسا محاميها مارك حبقة قائلة في ختام تغريدتها "بعدو القضاء بألف خير". وفي تعليق للمحامي عبر تويتر كتب على تغريدة "العدل أساس الملك".
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